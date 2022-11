En Thaïlande: Elle risque 5 ans de prison pour avoir mangé une chauve-souris entière

Elle a promis qu’elle ne le referait plus. Sur sa chaîne YouTube intitulée Gin Zap Bep Nua Nua (mangez des aliments épicés et délicieux), Phonchanok Srisunaklua poste régulièrement des vidéos de recettes. En début de semaine, la jeune femme s’est fait remarquer en publiant un clip la montrant en train de déguster une soupe peu appétissante, écrit Newsflare . Dans ce breuvage de couleur brunâtre flottent des carcasses de chauves-souris, que la Thaïlandaise décrit comme «délicieuses». «C’est comme manger de la viande crue», ajoute-t-elle.

«Un comportement très risqué»

«Si tu veux mourir, meurs seule. Personne ne t’en voudra. Mais gare à toi si tu déclenches une pandémie», a notamment commenté un utilisateur de YouTube. «Tu te mets toi-même en danger. Si tu tombes malade, n’embête pas les médecins et les infirmières», a réagi un autre internaute. La publication de Phonchanok Srisunaklua a atterri sous les yeux de Pattaraphon Manee-on, vétérinaire œuvrant au sein du Département des parcs nationaux, de la faune sauvage et de la conservation des plantes.

Le spécialiste se dit choqué par cette vidéo: «Cela ne devrait pas se produire en Thaïlande ni ailleurs dans le monde. C’est un comportement très risqué, d’autant plus que les chauves-souris ont de nombreux agents pathogènes», souligne-t-il. Avant d’ajouter: «Le simple fait de toucher la salive, le sang et la peau est considéré comme risqué.» Il est non seulement reproché à la blogueuse d’avoir mis sa santé et celle des autres en péril, mais également d’avoir enfreint la loi: en Thaïlande, les chauves-souris sont des animaux protégés.