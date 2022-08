États-Unis : Elle roule sans le savoir avec un homme à moitié nu à l’arrière

Une Américaine a parcouru les 45 kilomètres qui la séparaient de son lieu de travail alors qu’un jeune homme ivre et débraillé dormait sagement dans sa voiture.

L’individu de 21 ans s’est endormi après avoir forcé sur la boisson et la drogue.

Il ne faisait pas encore jour quand Amanda Kean est montée dans sa voiture, dans la nuit de dimanche à lundi à Providence (Rhode Island). Comme à son habitude, l’Américaine a roulé 45 minutes pour se rendre au travail, une enseigne de donuts établie à Easton (Massachusetts). Sur la route, l’automobiliste s’est arrêtée pour faire le plein et n’a rien remarqué d’anormal. Elle s’est servie de ses écouteurs pour suivre un podcast retraçant une affaire criminelle.

Ce n’est qu’en arrivant sur son lieu de travail qu’Amanda Kean a été intriguée par un bruit inhabituel, raconte Fox News . «J’ai entendu un gémissement. J’ai mis le podcast sur pause, ai descendu ma fenêtre et ai de nouveau entendu ce bruit», raconte l’Américaine, qui pensait que quelque chose se passait à l’extérieur. «J’ai fini par comprendre que le bruit venait de l’intérieur de mon véhicule», ajoute-t-elle.

Alcool et marijuana

À l’arrière de sa Chevrolet Tahoe, un individu à moitié nu et fortement alcoolisé était étendu. «J’ai de la peine à trouver mes mots. Ça m’a vraiment pris une minute pour comprendre ce que je voyais», raconte l’Américaine. «Il était partiellement vêtu, avec un short autour d’une jambe et une chemise enroulée autour d’un bras, laissant le reste de son corps découvert», décrit la police d’Easton dans un communiqué.

Avant de quitter son domicile, Amanda Kean avait allumé le moteur de son véhicule et était brièvement retournée chez elle pour récupérer quelque chose. Les enquêteurs pensent que c’est à ce moment-là que Jose Asario, 21 ans, s’est introduit dans la voiture et qu’il s’est endormi. Les autorités ont appris par la suite que le jeune homme avait consommé une grosse quantité d’alcool ainsi que de la marijuana. Il a été arrêté et mis en examen pour intrusion dans un véhicule.