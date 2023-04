Australie: Elle roule sur sa propre fille en voulant la défendre

Lors du procès de Linda Britton, la famille de Kazzandra a laissé parler sa colère: «Je ne verrai jamais ma magnifique fille trouver l’amour, fonder une famille et vivre une longue et belle vie. (…) Vous avez détruit ma famille. Vous avez pris sa vie et j’espère que vous payerez pour ça», a déclaré Karen Walker, la mère de la jeune femme. L’accusée, qui était libre dans l’attente de son procès, a été arrêtée juste après la lecture du verdict.

La juge l’a condamnée à six ans de prison, mais elle pourra bénéficier d’une libération conditionnelle en 2026. «Elle a pensé que ce qu’elle faisait était nécessaire et était la seule option pour protéger sa fille. Les actes de l’agresseuse étaient spontanés et non planifiés… et ont été commis dans une atmosphère chaotique, violente et effrayante», a déclaré Sarah Huggett. La magistrate a par ailleurs retenu les regrets de l’accusée, et estimé que ses chances de réhabilitation étaient bonnes.