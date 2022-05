Kelly Helard: Elle s'affiche fièrement avec une trentaine de kilos en moins

Complexée depuis des années par son physique, Kelly Helard a enfin trouvé la sérénité. Après s'être battue pour se sentir bien dans son corps, la candidate de «Mamans & célèbres» a publié un cliché d’elle avant/après impressionnant, sur Instagram. «Voici l’histoire de cette robe. Sur la première photo, je pèse 9… kilos, pas 100 mais presque. Sur la deuxième, me voici à 74 kilos, quelle évolution», a-t-elle écrit en légende. La maman de Lyam, 6 ans, et Lyana, 1 an, qui avait eu le moral à zéro, avait pris une trentaine de kilos lors de sa première grossesse.