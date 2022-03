Aux Etats-Unis – Elle s'emporte contre le tailleur-pantalon de Minnie

Aux États-Unis : Elle s'emporte contre le tailleur-pantalon de Minnie

Une chroniqueuse de «Fox News» n'a visiblement pas apprécié le relooking du personnage de Disney par Stella McCartney.

En France comme aux États-Unis, ce changement de look a fait réagir les milieux conservateurs qui accusent Disney de se «plier à la culture woke» et d’avoir effacé les attributs féminins du personnage qui, pourtant, garde son nœud, ses cils et ses chaussures à talon.