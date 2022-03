Hayden Panettiere : Elle salue le courage de son ex, Wladimir Klitschko

L'actrice américaine, en couple avec le boxeur de 2009 à 2018, a salué le courage de son ex et celui du peuple ukrainien, après avoir assuré que sa fille «était en sécurité».

C'était un des couples les plus glam des années 2010 et malgré leur séparation, ils sont restés très proches: Hayden Panettiere a rendu hommage à Wladimir Klitschko, champion de boxe ukrainien avec qui elle a vécu une histoire d'amour de presque 10 ans. Ils ont eu une petite fille, Kaya, aujourd'hui âgée de 7 ans, qui vit normalement avec son père à Kiev. «Elle est en sécurité et pas en Ukraine», a confié l'Américaine, rapporte le Daily Mail.

Dans un long message posté sur Instagram, la star de «Heroes», a salué le courage du peuple ukrainien. «J'ai personnellement été témoin de la force du peuple ukrainien qui s'est battu avec tant d'acharnement pour son indépendance et qui a continué à défendre passionnément son pays au fil des ans», a-t-elle écrit. «Ce que fait Poutine est une honte absolue! Ce moment horrible de l'histoire envoie un message terrifiant: le message qu'à notre époque, en 2022, il est normal de violer les droits des personnes libres et de permettre aux autocrates comme Poutine de prendre ce qu'ils veulent». Et de conclure: «J'aurais aimé être là à me battre avec vous!».