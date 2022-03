Colombie : «Elle savait que, si elle restait au 5e étage, personne n’allait la secourir»

Une jeune femme de 25 ans a été violemment attaquée par son pitbull, jeudi, dans son appartement. Elle est parvenue à descendre au premier étage, où des voisins lui sont venus en aide.

La résidente était en train de lacer ses chaussures dans sa chambre quand son chien, un pitbull âgé de 4 ans, s’en est pris à elle. Sans défense face à la puissance de l’animal, la jeune femme a réussi à se traîner sur le dos et à atteindre la porte de son logement. «Quand le chien lui a sauté dessus, elle n’a pensé qu’à une seule chose: si elle restait au cinquième étage, personne n’allait la secourir», explique une source judiciaire à La Opinión. Tandis que son molosse continuait de la mordre, la jeune femme est parvenue à ramper jusqu’à l’ascenseur, espérant pouvoir descendre jusqu’au premier étage.

L’animal a cependant traîné sa propriétaire hors de l’ascenseur, la contraignant à prendre les escaliers pour trouver de l’aide. Une fois le premier étage atteint, l’attaque a cessé et des voisins ont pris en charge la victime. Selon une source policière, la Colombienne présentait plusieurs fractures aux mains et des lacérations sur les doigts. Elle a été hospitalisée dans un état jugé grave, mais sa vie n’était pas en danger. L’animal, lui, a été saisi par les autorités. Elles vont observer son comportement pendant dix jours et décider ensuite de son avenir.