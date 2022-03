Fuite – Elle se cachait depuis 7 ans chez les bonnes soeurs

Fuite : Elle se cachait depuis 7 ans chez les bonnes sœurs

Une mère disparue il y a sept ans avec sa fille de deux ans pour fuir son époux, condamnée pour non-présentation d'enfant et sous le coup d'un mandat d'arrêt, est sortie de la clandestinité la semaine passée en Ariège.

Cette femme, aujourd'hui âgée de 37 ans, s'est présentée chez Me Guy Dedieu à Foix, qui a pris contact avec le parquet, a confirmé le procureur de la République de Foix Antoine Leroy. «Elle avait deux fois été condamnée par le tribunal de Montpellier et elle était sous mandat d'arrêt. J'ai donc pris la décision de prévenir le procureur de la République et ensuite de l'accompagner au commissariat de Montpellier», a déclaré l'avocat, cité par La Dépêche du Midi. «C'était dans son intérêt de se présenter spontanément, car si elle avait été arrêtée par hasard en Ariège, elle aurait été incarcérée», a expliqué le procureur.