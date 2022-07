Football : Elle se dénude pour s’acheter un club

Il existe de multiples façons de lever des fonds. Daniella Chavez, elle, a opté pour une méthode pour le moins osée. Cette Chilienne de 32 ans a manifesté son intention d’acquérir O’Higgins, un club de première division chilienne basé à Rancagua, sa ville d’origine, et dont elle est une supportrice acharnée. Pour financer son projet, elle a recours à… OnlyFans. Cette plateforme, lancée en 2016, fonctionne sur un principe d’abonnement: les utilisateurs paient pour accéder à du contenu – photos et vidéos – généralement érotique, voire pornographique, généré par des créateurs (principalement des célébrités).

Il y a moins d’une semaine, Daniella Chavez affirmait avoir déjà récolté plus de 5 millions de dollars et se voulait optimiste sur l’issue du dossier. Problème de taille, elle ne jouit pas d’une très bonne opinion auprès de Ricardo Abumohor, actuel propriétaire d’O’Higgins. «Il n’y a aucune option pour la famille Abumohor de s’asseoir et parler avec elle, car elle nous a maltraités sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises», a fait savoir l’entourage de l’homme d’affaires à RedGol. Qui prête l’intention à Daniella Chavez de vouloir avant tout servir ses intérêts personnels. «Je suis très critique à l’égard de leur gestion, tonne-t-elle à ADN Radio. Et quand je m’en plains sur les réseaux sociaux, ils se mettent en colère. C’est la passion d’une fan, parce que vous voulez toujours que votre équipe réussisse».