En Angleterre : Elle se présente sans maquillage à un concours de Miss

«Nos défauts font de nous ce que nous sommes et c'est ce qui rend chaque individu unique»: Melisa Raouf, 20 ans, est bien dans ses baskets sans fond de teint, correcteur, mascara et autre blush, alors c'est bien sans artifice qu'elle s'est présentée au concours de Miss Angleterre. Et cela a fonctionné! Le jury a été séduit par la démarche et la beauté naturelle de l'étudiante et l'a qualifiée pour la grande finale du 17 octobre prochain.