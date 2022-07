Etats-Unis: Elle se réveille après deux ans de coma et identifie son frère comme agresseur

États-Unis : Elle se réveille après deux ans de coma et identifie son frère comme agresseur

Une Américaine, victime d’une violente attaque, s’est réveillée d’un coma de deux ans et a identifié son agresseur, rapportent les médias américains. Incapable de faire des phrases complètes mais en mesure de répondre par oui ou non, Wanda Palmer a accusé son frère Daniel, 55 ans, de l’avoir agressée. Celui-ci a été arrêté et inculpé de tentative de meurtre et violences aggravées.