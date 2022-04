Kim Kardashian : Elle se rit de sa prétendue absence de nombril

Kim Kardashian s’est moquée de certains internautes qui pensaient qu’elle avait photoshopé son bourillon.

En janvier 2022, la star avait été accusée d’avoir photoshopé sa nièce. Ce qui avait été confirmé par Khloé Kardashian trois mois plus tard. Là, c’est à nouveau à cause d’un prétendu abus du logiciel de retouche d’images que Kim Kardashian se retrouve dans la tourmente. La copine de Pete Davidson aurait fait disparaitre son nombril sur des photos prises à côté d’une piscine et publiées sur Instagram le 25 avril 2022.