Au Luxembourg : Elle sera la première femme à la tête de la Fedil

LUXEMBOURG - La Belge Michèle Detaille, 61 ans, a été proposée à la présidence de la Fedil mercredi. Une première pour une femme, et pour une non-Luxembourgeoise.

20160111_HM_LUXEMBOURG/GARE_ Interview simultanée de michèle detaille et laura fontani. Deux femmes chef d'entreprise. PHOTO: Hervé Montaigu

Petite révolution à la Fedil! Michèle Detaille va, sauf retournement de situation, prendre la place de Nicolas Buck en tant que président de l’organisation patronale. Un symbole pour plus d'une raison. La Belge de 61 ans sera la première femme à diriger la Fedil, la première présidente non-Luxembourgeoise aussi.

Au conseil d'administration de la Fedil depuis 2005, vice-présidente depuis l'année dernière, Michèle Detaille est directrice générale du groupe industriel Alipa, basé à Wiltz et spécialisé dans l'emballage et le matériel de levage. Pour l'anecdote, elle a également été à 25 ans le plus jeune bourgmestre de Belgique, en 1983, à Vaux-sur-Sûre.