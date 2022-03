Etats-Unis – Elle servait des cupcakes au sperme de son mari

États-Unis : Elle servait des cupcakes au sperme de son mari

Une ex-enseignante de 36 ans a écopé d’une peine de 41 ans de prison pour avoir commis toute une série de crimes sexuels. Son ex sera bientôt jugé.

Cynthia Perkins, 36 ans, a été condamnée vendredi à 41 ans de prison. Et sa peine aurait pu être encore plus lourde si elle n’avait pas conclu un arrangement avec le procureur de Louisiane. Lors de cet accord, l’ex-enseignante a avoué avoir commis tout une série de crimes sexuels: de la pédopornographie au viol au second degré, en passant par un mélange de substances nocives, rapporte The Livingston Parish News.