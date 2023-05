Elle survit cinq jours dans la forêt en buvant du vin «avec un goût de merde»

Lillian Ip était en route dans l’État de Victoria, quand l’Australienne de 48 ans s’est trompée de direction. La malheureuse a fini dans un cul-de-sac, sa voiture coincée dans la boue. Le début d’un calvaire de cinq jours pour l’automobiliste, qui s’est retrouvée sans eau ni nourriture, sans réseau et sans endroit où se mettre à l’abri. Ce, à 60 kilomètres de la localité la plus proche.

La malheureuse n’a eu d’autre choix que d’attendre de l’aide, comptant sur une couverture, un berlingot de jus de fruits, et une bouteille de vin qu’elle comptait offrir à sa mère.

Ironie du sort, Lillian ne boit habituellement pas d’alcool. «Je n’ai pas eu le choix. Ça avait un goût de m****», confie la quadragénaire à 9News. Les jours passant, l’Australienne s’était faite à l’idée qu’elle ne survivrait pas. Alors elle a rédigé une lettre d’adieu à sa famille, partageant et son amour et lui demandant de ne pas pleurer pour elle.

Une voiture de police est ensuite venue à sa rescousse dans une épaisse forêt près de Bright, à trois heures de route au nord-ouest de Melbourne. «La première chose qui m’est venue à l’esprit, c’était de l’eau et une cigarette», rigole la rescapée. Selon la police, Lillian n’a pas pu quitter sa voiture pour aller chercher de l’aide en raison de problèmes de santé. Elle a été emmenée à l’hôpital et a pu rentrer chez elle après le feu vert du médecin. «Je suis une personne aventureuse, mais la prochaine fois, je me préparerai mieux», promet-elle.