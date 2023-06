La femme de Tommy Lee: Elle tacle Pamela Anderson: «Heather Locklear était l'amour de sa vie»

Elle a indiqué qu'elle mettait un point d'honneur à être amicale avec les ex de son mari. Dont Heather Locklear qui a été mariée au rockeur de 1986 à 1993. «Elle est juste très cool, très gentille, solidaire, c'est vraiment une nana cool».

«Heather et moi sommes très proches. Elle est géniale, je l'adore», a confié Brittany Furlan au magazine People. La comédienne américaine est mariée à Tommy Lee depuis 2019, et a indiqué qu'elle mettait un point d'honneur à garder le contact avec les ex de son mari. Dont Heather Locklear qui a été mariée au rockeur, de 1986 à 1993. «Elle est juste très cool, très gentille, solidaire, c'est vraiment une nana cool», a décrit Brittany Furlan, qui a taclé au passage Pamela Anderson.