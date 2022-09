Stupeur en Italie : Elle tente de se jeter du toit d’une église, un policier la rattrape in extremis

Un policier italien est devenu un héros, après avoir empêché qu'une jeune touriste mette fin à ses jours, le vendredi 2 septembre, à Venise. La femme, une Française âgée d'une vingtaine d'années, avait réussi à monter sur le toit de l'église des Déchaussés pour se jeter dans le vide. L'agent est alors rapidement intervenu et a réussi à attraper la malheureuse in extremis, avant qu'elle ne commette l'irréparable.

«J'aurai voulu lui parler mais je n'ai pas eu le temps. Dès que je suis arrivé, elle a lâché prise et s'est laissée tomber dans le vide. Je l'ai rattrapée in extremis par un bras et je l'ai retenue avant de la remonter. Ne m'appelez pas héros. Je n'ai fait que mon devoir», a dit Alberto Crispo, l'auteur du sauvetage.