Pérou : Elle toque au couvercle de son cercueil juste avant d’être enterrée

Une femme de 36 ans s’est réveillée pendant ses funérailles, pour réellement décéder quelques heures plus tard, mardi dernier dans le nord du Pérou.

Panique générale dans une église de Lambayeque (nord), le 26 avril. Les proches de Rosa Isabel Cespede Callaca étaient en train de lui adresser un dernier adieu quand un bruit suspect leur a glacé le sang. Et pour cause: la femme de 36 ans était en train de taper sur le couvercle de son propre cercueil pour signifier à l’assemblée qu’elle était encore vivante. Quand des membres de l’assistance ont ouvert le cercueil, Rosa était réveillée. «Elle a ouvert les yeux et transpirait. Je me suis précipité dans mon bureau pour appeler la police», raconte au Daily Mail Juan Segundo Cajo, gardien du cimetière.