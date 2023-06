États-Unis: Elle trébuche sur un tapis de course et finit les fesses à l'air

Alyssa a elle-même partagé la séquence sur ses réseaux sociaux, elle est donc très à l'aise avec «l'incident» qui lui est arrivée fin mai. Alors qu'elle suait tranquillement sur le tapis de course d'une salle de sport de l'Illinois, la jeune femme de 26 ans s'est retrouvée... les fesses à l'air en 2 secondes et demie.

«La machine était réglée sur le niveau 10, ce qui est assez élevé», a-t-elle confié à Compass Media. Et avant de comprendre ce qui lui arrivait, elle a trébuché et son pantalon a été comme «aspiré» laissant son postérieur exposé à la face du monde. Après avoir visionné la vidéo, elle a compris que c'est parce que ses lacets s'étaient défaits qu'elle avait perdu l'équilibre. Résultat, une grosse honte et des écorchures sur le visage, les lèvres, les genoux et les tibias.