Italie : Elle versait de la drogue dans le café de sa collègue

Pendant près d’un an, une employée a donné des anxiolytiques à sa voisine de bureau dans l’espoir d’altérer son efficacité et de provoquer, à moyen terme, son licenciement.

Une Italienne de 53 ans a été condamnée cette semaine à quatre ans de prison pour avoir fait vivre un enfer à une de ses collègues entre 2017 et 2018. Employée d’une compagnie d’assurances basées à Bra (Piémont), Mariangela a eu vent de rumeurs de licenciements au sein du personnel. Pour assurer ses arrières, la quinquagénaire a décidé de s’en prendre à la personne qui occupait un poste similaire au sien, explique La Repubblica .

Pendant près d’un an, elle a glissé des anxiolytiques (NDLR: Valium, Xanax et autres) dans le cappuccino de sa victime. L’Italienne espérait ainsi altérer son efficience au travail et, à moyen terme, provoquer son licenciement. La victime a fini par se rendre compte que quelque chose n’allait pas quand, un jour, elle a percuté un arbre en rentrant chez elle en voiture. Dans un premier temps, son médecin n’a toutefois rien décelé d’anormal.