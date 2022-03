GUENANGE – Elle veut devenir diplomate

GUÉNANGE : Elle veut devenir diplomate

À 23 ans, Stéphanie Cariello sait ce qu'elle veut. Malgré un parcours atypique, loin de Siences Po, elle veut devenir membre de la diplomatie.

Titulaire d'une licence d'anglais et une autre de langues étrangères appliquées (LEA), la jeune Guénangeoise a réussi à obtenir un stage à l'ambassade de France des États-Unis à Washington. Elle y est même restée un mois de plus comme vacataire tant son dynamisme a fait merveille au sein de la représentation française la plus importante dans le monde avec 400 personnes.