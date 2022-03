Etats-Unis – Elle veut devenir la femme la plus grosse du monde

États-Unis : Elle veut devenir la femme la plus grosse du monde

Une Américaine est déterminée à relever un défi insensé: doubler son poids en deux ans et atteindre les... 450 kg.

A l’heure où les régimes fleurissent dans les magazines, Donna Simpson, 42 ans, ne compte pas perdre le moindre gramme en vue de l’été. Au contraire! Pesant déjà 273 kg, elle est déterminée à prendre le maximum de poids afin de devenir la femme vivante la plus grosse du monde. «J’espère franchir la barre des 1000 livres (450 kilos) dans les deux ans», explique avec enthousiasme la citoyenne du New Jersey au Daily Mail.

Donna affirme être en bonne santé, bien qu’elle soit incapable de marcher plus de 10 mètres de suite et qu’elle ait besoin d’un scooter électrique pour faire ses courses. Elle raffole des sushis. «Mais, contrairement aux autres, je peux en manger soixante-dix en une seule fois», précise-t-elle, amusée. Dans sa quête absurde, Donna peut compter sur le soutien de son mari, Philippe, 49 ans. Il pèse à peine 70 kg et avoue avoir un faible pour les grosses. Il a d’ailleurs rencontré Donna sur un site de rencontres pour obèses.