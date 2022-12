Katie Price : Elle veut être la Britannique aux plus gros seins

Habituée à passer sur le billard pour transformer son corps et son visage depuis des années, Katie Price a une nouvelle lubie. Selon «The Sun», la Britannique de 44 ans, qui s’est vu refuser une opération de chirurgie esthétique en Thaïlande, s’est rendue dans une clinique en Belgique, afin de subir sa seizième augmentation mammaire. Et même si cette intervention comportait des risques, elle l’a fait dans un but bien précis. «Katie va avoir des prothèses énormes, révèle une source. Elle veut être la femme à avoir les plus gros seins dans son pays et avec ces implants mammaires elle va certainement atteindre son objectif».