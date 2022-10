Sharon Osbourne : Elle veut être remboursée des 900 000 dollars offerts à «Black Lives Matter»

En effet, «White Lives Matter» est une phrase scandée par ces derniers en réponse au mouvement «Black Lives Matter». Or, le lendemain, Kanye West avait remis une couche sur Instagram en écrivant dans sa story: «Tout le monde sait que Black Lives Matter était une arnaque. Maintenant, c’est terminé. Je vous en prie».

Or, cette semaine, Sharon Osbourne, la femme d’Ozzy Osbourne, est venue à la rescousse de Kanye West, dans une vidéo publiée par le média TMZ et relayée par The Mirror. Interrogée sur cette affaire, elle a déclaré: «Je ne comprends pas pourquoi les vies des blancs ne comptent pas. Tout le monde compte, n'est-ce pas ?».