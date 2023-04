Cyclisme: Elle veut financer son rêve olympique avec ses photos sur «Onlyfans» 

Après sa participation aux JO 2018 en patinage de vitesse, la Roumaine Alexandra Ianculescu s’est fixé un nouvel objectif: les Jeux de Paris 2024 en cyclisme. L’athlète de 31 ans a rejoint une équipe néerlandaise de cyclisme et a trouvé sa manière de se donner les moyens de réaliser son rêve.



La sportive a en effet décidé de monétiser des photos d’elle lors des entraînements, mais aussi des photos plus privées et intimes. «Mes photos en bikini récoltaient énormément de likes», a-t-elle expliqué sur son compte Instagram.