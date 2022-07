Pays de Galles : Elle veut rester sexy et refuse de s’habiller «comme une maman»

Une Galloise de 23 ans a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux contre tous ceux qui lui jetaient des regards assassins au supermarché parce qu’elle s’habillait sexy derrière une poussette.

«Moi me baladant chez Tesco (supermarché en Grande-Bretagne, ndlr) pour mes courses hebdomadaires, habillée comme ça, en poussant mon bébé, m’attirant les regards de la mort» : la vidéo montrant Raekay Bennett dans une petite robe noire moulante, créoles dorées aux oreilles et bouche rouge a fait beaucoup réagir sur TikTok.