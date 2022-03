Elle veut tout dire sur sa liaison avec Beckham

La supposée maîtresse de David Beckham va tout révéler à la télévision anglaise. Selon elle, l'infidélité du joueur de foot a renforcer le couple «hype».

«D’une certaine façon, David et Victoria Beckham devraient être heureux que cette liaison soit arrivée car ça les a rendus plus forts. Ils ont même eu un autre enfant», a déclaré Rebecca Loos (30 ans), la prétendue maîtresse de David Beckham (32 ans), à la presse britannique.

La sulfureuse Espagnole déclare avoir tiré un trait sur cette histoire, mais elle en dira bientôt plus lors de l’émission télé «Generation Sex», sur une chaîne anglaise. Rappelons que le scandale de la relation adultère entre le footballeur et Rebecca, son ancienne assistante personnelle, a éclaté en 2004, alors que David effectuait son transfert au Real Madrid. Ce dernier a toujours nié les faits, mais ces déclarations auraient fortement ébranlé son épouse, Victoria (34 ans).

«Leur mariage est plus solide que jamais. Maintenant, Victoria est encore plus accro à David et c’est ça le plus important», a encore ajouté Rebecca. Devenue mannequin depuis cet épisode, elle multiplie les séances photo et les couvertures de magazines.