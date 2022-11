En Moselle : Elle vole dans un magasin, la commerçante l'affiche

«Le temps que je récupère mon fils à la crèche, ma vendeuse était seule. [La cliente] en a profité pour me voler quatre doudounes. J'invite cette dame à me les ramener car une plainte va être déposée. J'ai une photo de l'immatriculation de sa voiture, ainsi qu'une photo de son mari et de son bébé. Les gens me dégoûtent», a-t-elle écrit sur Facebook avant de supprimer sa publication.

Le fait de publier ces clichés est en effet illégal et puni d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende en France. «Mais est-ce légal de voler?», s'est interrogée la commerçante avec ironie devant les caméras de BFMTV. «La personne a pris toutes les vestes, avec les cintres, les antivols, sans aucune gêne (…) Le but, c'est de les dissuader. Je n'ai pas envie de me faire justice moi-même, mais si ça continue, comment ça va être à Noël?», craint-elle.