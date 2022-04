Guerre en Ukraine : Elles détruisent leur sac Chanel en signe de protestation

Plusieurs célébrités russes ont dézingué leu sac de luxe pour dénoncer la marque française qu'elles accusent de russophobie. La classe aisée, petit à petit, rejoint Poutine.

Trop c'est trop pour l'influenceuse Marina Ermoshkina qui a décidé, comme un symbole, de détruire son sac Chanel avec un sécateur. «Pas un seul sac, pas une seule chose ne vaut mon amour pour ma Patrie, ne vaut mon respect pour moi-même», a-t-elle écrit sur Instagram. «Je suis contre la russophobie, je suis contre une marque qui soutient la russophobie». Et de lancer le défi aux autres femmes russes.

Victoria Bonya, un top russe qui vit Monaco et compte plus de 9 millions de followers, a saisi la balle au bond et a elle aussi dézinguer son sac Chanel. «Si la marque Chanel ne respecte pas ses clients, pourquoi devrait-on la respecter?», dit-elle, en découpant sa petite pochette.