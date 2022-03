«Elles devront continuer à faire leur lit»

Malia et Sasha Obama, les deux petites filles du président élu américain, devront continuer à garder leurs bonnes habitudes lorsqu'elles auront emménagé à la Maison Blanche, a affirmé leur mère, Michelle Obama.

Les deux filles de Barack et Michelle Obama, Malia, 10 ans, et Sasha, 7 ans, sont les plus jeunes enfants à entrer à la Maison Blanche en une génération. Toute la famille y emménagera le 20 janvier, pour l'investiture du président élu le 4 novembre.