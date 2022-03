Elles ne jurent que par Dolce&Gabbana

Claudia, Eva, Monica, Petra, Dita… Elles étaient toutes là pour célébrer le duo de créateurs, lors de la Fashion Week de Milan.

L’événement de jeudi était le défilé, le dîner et la soirée organisés pour célébrer Domenico Dolce et Stefano Gabbana. Qui n ‘y était pas, ne pouvait se targuer d’appartenir au show-biz. Ainsi, les femmes les plus belles du monde s’étaient donné rendez-vous dans la capitale lombarde.