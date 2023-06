Elles ont choisi d’aider à compter les votes: «Au départ j’étais nerveuse»

Emina et Julie, 18 et 22 ans, auraient pu profiter d’un dimanche au soleil, avec leurs amis. Au lieu de ça, elles auront passé plus de treize heures dans le centre sportif de Bettembourg, pour une journée dans les coulisses des élections communales. Les deux jeunes femmes, qui ne se connaissaient pas avant de s’installer à 8h, ont eu un rôle crucial dans le déroulé de l’élection, celui d’assesseur attaché au bureau de vote numéro 1 de la commune. Pour toutes les deux c’était une première.