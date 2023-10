«Elles ont le droit de danser aussi librement que les hommes»

Il présente la première de «Baby» vendredi et samedi à l'Ariston à Esch.

«Mes deux danseuses sont en jeans, baskets et torse nu. À la présentation d’un extrait de la pièce en Guadeloupe, le public m’a demandé si je pouvais les rhabiller. Ça m’a donné encore plus envie de ne pas le faire. Car elles ont le droit de danser aussi librement que des hommes», relate William Cardoso. Le jeune chorégraphe luxembourgeois présente la première de «Baby», vendredi et samedi, à l’Ariston, à Esch.