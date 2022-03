Infanticide aux Etats-Unis – Elles ont privé leurs filles de repas «pour qu’elles meurent»

Infanticide aux États-Unis : Elles ont privé leurs filles de repas «pour qu’elles meurent»

La mère de deux filles de 6 et 4 ans, retrouvées mortes dans un jardin en novembre, a expliqué qu’elle et sa compagne les avaient délibérément torturées.

Deux crimes effroyables ont choqué les Etats-Unis, lorsque les corps de Nicole et Jasmine Snyder, mortes depuis au moins cinq ans, ont été découverts en novembre dernier à Hepburn Township, en Pennsylvanie. La mère des deux fillettes, Marie Snyder, a déclaré mercredi au palais de justice du comté de Lycoming, qu’elle et sa compagne Echo Butler avaient, parmi de multiples actes de tortures, conduit à la mort les deux fillettes en les privant de nourriture. Ronald et Michele Butler, parents d’Echo, qui vivaient dans la même maison, les auraient aidées à commettre l’irréparable et à dissimuler les preuves des deux meurtres.