Au Luxembourg: Elles organisent leur salon du mariage et un défilé sur un bateau

Immersion au cœur d'un mariage. C'est ce que promet le premier salon du mariage Lëtzmarry, qui se tiendra dimanche dès 11h. Anne Mathes et Mady Lutgen sont à l'initiative de ce projet qui leur tient à cœur. «Quand je me suis mariée, j'avais du mal à trouver les informations dont j'avais besoin. Ça m'agaçait beaucoup, se remémore Anne. On a donc créé Letzmarry.lu, un portail en ligne qui répertorie les prestataires. Et mettre sur pied un salon a toujours été dans notre tête», confie-t-elle.