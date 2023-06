Au Luxembourg: Elles se coupent en quatre pour recycler les cheveux

«Ils prennent même les résidus de coloration qui restent dans les bols pour les recycler. Et ça c’est génial, car avant, on les lavait dans l’évier et ça se retrouvait dans la mer», relate Mélissa Achouri, de Mon Salon by Mélissa, à Steinfort. Depuis le 5 avril, le salon de coiffure travaille avec le label Greencircle, pour recycler ses déchets.