Tendance TikTok : Elles s’enduisent le visage de… gelée de pétrole

Le slugging consiste à appliquer de la vaseline sur le visage. Une technique qui aurait de nombreuses vertus, mais qui soulève certaines questions.

Avec plus de 130 millions de vues sur TikTok, les vidéos louant les vertus du slugging (du mot slug, limace en anglais) cartonnent. L’idée de cette tendance beauté tout droit venue de Corée du Sud est simple: badigeonner le visage de vaseline au coucher et bien rincer le matin.

Selon les adeptes du slugging, les avantages de la vaseline seraient nombreux. Pas cher, facile à utiliser et peu allergisant, ce produit adoucirait la peau, la rendrait plus souple et plus résistante aux agressions. Ceci grâce au pétrolatum, un corps gras dérivé du pétrole qui dépose un léger film sur la peau empêchant ainsi la déshydratation.