Elles sont folles de foot

Selon une étude allemande, 300 millions de femmes originaires de 21 pays du monde se disent «très intéressées» ou «intéressées» par le football soit 38% de la population globale interrogée.

C'est en Afrique du Sud (62% de femmes intéressées), au Brésil (57%) et en Thaïlande (51%) qu'elles se passionnent le plus pour le ballon rond. L'Allemagne, avec 46% de femmes supportrices est le premier pays d'Europe, talonnée par le Royaume-Uni (45%), la Pologne (44%), l'Espagne (42%).

La France est l'antépénultième nation du classement des 21, avec 29% d'aficionadas, devant les États-Unis (20) et l'Inde (18) selon l'étude Women's World of Football publiée jeudi par l'agence Sport+Markt et réalisée auprès de plus de 20 000 femmes.