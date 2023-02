Mode : Elles troquent toutes leurs cheveux longs contre LA coupe à la mode

«Oops, I did it again»: ce sont les mots employés par la mannequin de 46 ans elle-même en légende de l’une de ses publications sur Instagram dans laquelle elle dévoile sa nouvelle coupe – un carré blond qui ressemble à s’y méprendre à celui qu’elle avait déjà en 2021.

À l’époque, le changement était survenu après qu’elle a porté les cheveux longs pendant plus de 25 ans. Cette fois-ci, l’animatrice n’a même pas tenu deux ans avant de changer radicalement de tête. Y a-t-elle simplement pris goût ou s’est-elle laissé inspirer par les nombreuses célébrités à qui elle emboîte le pas? Car, Michelle Hunziker est loin d’être la seule à avoir adopté le carré. La coupe est actuellement très en vogue à Hollywood et se présente sous de multiples facettes, comme on peut le voir chez les stars.