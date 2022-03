Bébé sosie de stars : Elles veulent toutes le sperme de Ben Affleck

Jennifer Garner a du souci à se faire : une banque de sperme californienne offre la possibilité aux couples de choisir un donneur qui ressemble à leurs stars préférées et c’est son mari le plus demandé.

Envie que votre enfant ressemble à un acteur, un sportif, un musicien ou une star de télé que vous adorez? La California Cryobank vous offre la possibilité de donner naissance à un petit Prince Williams, Tom Cruise, Matthew McConaughey ou Russel Crowe. Outre les critères physiques, les futurs parents peuvent aussi miser sur un certain talent et élever un petit Bill Gates ou un Ronaldo. On imagine que le sperme d’un homme ressemblant à Tiger Woods n’est pas très demandé ces derniers temps ; il est pourtant proposé à des couples infertiles qui rêvent que leur petit bonhomme ait un swing parfait… Mais une vie dissolue?