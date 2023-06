Dur dur la vie de famille: Élodie Gossuin, mère de 4 enfants: «Moi aussi je pète des câbles!»

Élodie Gossuin a quatre enfants. Instagram

Le tableau a été longtemps idyllique, l'ex-Miss France semblait gérer sur tous les tableaux: boulot, couple et enfants. Mère de deux paires de jumeaux de 12 et 9 ans, Élodie Gossuin semblait épanouie et jamais débordée. «Il y a eu une période où beaucoup de parents me demandaient comment je faisais pour tout gérer aussi facilement. J'ai compris que ce n'était qu'une image», a confié la quadragénaire à Télé Magazine. Et d'avouer: «Non, je n'ai pas le sourire tous les jours, moi aussi je pète des câbles, comme tout le monde. Il faut arrêter d'étouffer les gens et surtout les femmes, avec des injonctions».

Elle partage aujourd'hui beaucoup plus ses galères pour jongler avec les emplois du temps de tout le monde. Au début de l'année, elle évoquait face caméra «deux à trois crises de nerfs par semaine». «Il est 20h15 précisément, je ne viens d'envoyer mes enfants sous la douche que maintenant, nous n'avons pas mangé, il y a école demain et c'est l'enfer», confiait-elle sur TikTok. Elle regrettait de ne jamais prendre la peine «d'envoyer un petit message ou de partager les moments où c'est chaud et c'est chaud quasiment tout le temps».

«Ça m'embête de parfois vous faire croire que tout va toujours bien parce que ça ne va pas toujours bien et que mes enfants m'épuisent (...) Non je ne gère pas (...) Quand je gère bien mon boulot, je gère moins bien chez moi et quand je gère bien mes enfants et ma maison, bah j'ai 20 mails en retard, j'ai 12 appels et je ne gère pas bien le boulot donc on fait comme on peut». Dans sa tâche, elle peut heureusement s'appuyer sur l'homme qui partage sa vie, Bertrand Lacherie, son mari depuis bientôt 17 ans, qui joue souvent les hommes au foyer.

Élodie Gossuin évoque avec humour toutes ses galères dans une bande dessinée, «Mam's», qui sortira à la rentrée.