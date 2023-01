Procès aux USA : «Elon Musk a fait perdre des millions à des personnes»

Depuis quatre ans et demi, Elon Musk n’en finit plus de s’expliquer sur ce fameux tweet.

Plus de quatre ans après avoir tweeté qu’il allait sortir Tesla de la Bourse, Elon Musk doit rendre des comptes au tribunal face aux investisseurs qui s’estiment lésés par ses déclarations, après avoir déjà subi les foudres des autorités. «Elon Musk, (alors) PDG de Tesla, a menti, et ses mensonges ont fait perdre des millions de dollars à des personnes», a lancé Nicholas Porritt, avocat des plaignants, des investisseurs rassemblés dans une action collective. Le 10 août 2018, ils avaient porté plainte contre le dirigeant d’entreprises, pour avoir «artificiellement manipulé le prix du titre de Tesla afin de complètement ruiner les investisseurs» qui pariaient sur la baisse du cours.

Le procès pour fraude s’est ouvert mardi à San Francisco avec la sélection d’un jury de neuf personnes, et doit durer trois semaines. Elon Musk figure sur la liste des témoins. Il avait créé la stupeur le 7 août 2018, affirmant qu’il voulait retirer son groupe de la Bourse, lorsque l’action atteindrait 420 dollars.

Il avait ajouté que le financement était «sécurisé» pour effectuer cette opération et indiqué quelques jours plus tard être en discussion avec notamment le fonds souverain saoudien. Le titre du constructeur de voitures électriques avait bondi jusqu’à 386,48 dollars dans la foulée. Le 16 août, il était redescendu à 335,45 dollars, selon les chiffres indiqués au jury mardi par le juge Edward Chen.

«Affirmations trompeuses»

«Les plaignants entendent prouver que l’accusé a fait des déclarations fausses ou trompeuses qui leur ont nui et qu’ils ont encaissé des pertes sur cette période», a résumé le magistrat. Outre Elon Musk, Tesla, en tant que personne morale, et les membres du conseil d’administration du constructeur à l’époque des faits sont également mis en cause dans cette procédure.