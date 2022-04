Ambition : Elon Musk a-t-il 36 milliards de dollars pour racheter Twitter?

Homme le plus riche de la planète, Elon Musk a lancé une offensive pour racheter Twitter dans son intégralité. Mais le multimilliardaire est-il en mesure de mener à bien une telle transaction?

Le patron de Tesla a proposé un paiement en numéraire au prix de 54,20 dollars par action, ce qui valoriserait le réseau social à un peu plus de 43 milliards de dollars. Elon Musk n'aurait toutefois pas à débourser une telle somme étant donné qu'il a déjà acquis 9,2% du capital de Twitter. Selon les calculs de l'agence de notation Moody's, ses dépenses devraient plutôt avoisiner les 36 milliards de dollars. Tout en reconnaissant ne pas être certain de parvenir à ses fins, M. Musk a assuré jeudi avoir les «fonds suffisants» pour s'offrir le réseau à l'oiseau bleu sans donner plus de détails.