Scandale dans la Silicon Valley : Elon Musk a-t-il fricoté avec la femme du cofondateur de Google?

La tromperie aurait eu lieu à l'automne dernier lors de la Art Basel à Miami. Sergey Brin - dont la fortune est évaluée à 95 milliards de dollars et est classé 8e fortune de la planète selon Bloomberg - l'aurait appris en décembre et aurait demandé le divorce un mois après pour «des différences irréconciliables». Si le couple battait déjà de l'aile depuis plusieurs mois, l'infidélité de son épouse - de surcroît avec son ami - aurait accéléré la séparation.

«Je n'ai pas eu de relations sexuelles depuis des mois»

«C'est des conneries», a tweeté lundi Elon Musk. «Sergey et moi sommes amis et nous faisions encore la fête ensemble ce soir. Je n'ai vu Nicole que deux fois en trois ans et à chaque fois il y avait beaucoup de monde. Rien de romantique», a-t-il ajouté. Avant d'attaquer le journal en le traitant de «sous-tabloïd» et d'assurer qu'il n'avait «pas eu de relations sexuelles depuis des mois».