Bourse : Elon Musk a vendu 4,4 millions d’actions Tesla

Le patron de Tesla, qui vient de racheter Twitter, a empoché 4 milliards de dollars en vendant 4,4 millions d’actions de sa société de véhicules électriques.

Elon Musk a vendu, mardi et mercredi, un peu plus de 4,4 millions d’actions Tesla, dont il est le directeur général et le cofondateur, quelques heures après un accord sur sa prise de contrôle de Twitter. Cette cession lui a rapporté environ 4 milliards de dollars, selon des documents déposés auprès du régulateur américain des marchés, la SEC.