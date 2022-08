Etats-Unis: Elon Musk confirme l’abandon du rachat de Twitter

États-Unis : Elon Musk confirme l’abandon du rachat de Twitter

Elon Musk a invoqué dans une nouvelle lettre à Twitter les accusations formulées par l’ancien chef de la sécurité de l’entreprise, Peiter Zatko, pour justifier avec des arguments complémentaires l’abandon de son projet de rachat, annoncé initialement début juillet. «Des allégations portant sur certains faits, connus de Twitter avant ou au 8 juillet 2022, mais non divulguées aux parties représentant Musk, avant ou à cette date, ont depuis fait surface et fournissent des raisons supplémentaires et distinctes pour mettre fin à l’accord de rachat», a écrit Mike Ringler, l’un des avocats de M. Musk, dans un courrier adressé au responsable juridique de Twitter, daté de lundi et rendu public mardi.