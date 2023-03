Elon Musk détrône Barack Obama sur Twitter

L’actionnaire majoritaire et directeur général de Twitter Elon Musk est désormais la personnalité comptant le plus d’abonnés sur la plateforme, après avoir détrôné l’ancien président américain Barack Obama. Jeudi, l’entrepreneur était suivi par 133,08 millions d’abonnés, contre 133,04 pour l’ex-chef d’État. En un an, depuis l’annonce de son offre de rachat de Twitter, Elon Musk a gagné plus de 50 millions d’abonnés.