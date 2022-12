Réseau Starlink : Elon Musk dit avoir tenu sa promesse pour l'accès à Internet en Iran

Le milliardaire américain Elon Musk avait promis, en septembre, de déployer le réseau de satellites Starlink en Iran au moment où les autorités iraniennes restreignent de plus en plus l’accès à internet. Ce sont près de 100 terminaux qui sont désormais actifs en Iran, a annoncé Elon Musk. «Bientôt 100 Starlinks actifs en Iran», a tweeté lundi Elon Musk. Starlink dispose d’un réseau de plus de 2 000 petits satellites en orbite basse au-dessus de la terre, qui permettent de fournir un accès internet. Des terminaux terrestres sont alors reliés à des routeurs qui permettent de générer du wi-fi et donc un accès internet.