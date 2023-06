Elon Musk et Mark Zuckerberg veulent se battre sur un ring

La passe d’armes promet d’être encore longue en attendant cet hypothétique combat de milliardaires. Dans ce cas de figure, Elon Musk, 51 ans, a l’avantage sur Zuckerberg en termes de taille physique pure. Il a évoqué avoir été dans des «combats de rue vraiment hardcore» dans son enfance mais les années ont passé depuis. Face à lui, Mark Zuckerberg a l’avantage d’être plus jeune. À 39 ans, il est, en plus, un combattant MMA actif qui compte à son palmarès des victoires dans des tournois de Jiu-Jitsu, un art martial.

Dans l’immédiat, si on connaît l’hypothétique lieu, aucune date n’est fixée. On ne sait pas non plus si le potentiel concurrent de Twitter sera à la hauteur, le groupe Meta ayant enregistré beaucoup d’échecs dans ses projets d’applications concurrentes, à l’exemple de ses ambitions dans la cryptomonnaie.