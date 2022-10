Agression de M. Pelosi : Elon Musk fait (déjà) débat en partageant sur Twitter… une rumeur

Elon Musk s'est fait l'écho, dimanche, d'une rumeur sur l'agression du mari de la cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi alors que sa récente acquisition de la plateforme fait craindre un regain de désinformation sur l'application. «Il y a une petite possibilité que les apparences soient trompeuses», a tweeté le milliardaire faisant référence à l'agression de Paul Pelosi, et renvoyant à un lien vers le site conservateur Santa Monica Observer, qui propageait des informations non vérifiées sur l'attaque.

Ce média a déjà publié des théories complotistes et de fausses informations par le passé, selon le quotidien Los Angeles Times. Paul Pelosi a été attaqué, vendredi à son domicile, par un homme armé d'un marteau, qui cherchait en fait Nancy Pelosi. Il souffre notamment d'une fracture du crâne et a dû être hospitalisé. Elon Musk réagissait à un tweet de l'ancienne candidate démocrate à l'élection présidentielle Hillary Clinton fustigeant les théories du complot véhiculées par le Parti républicain.

«Choquant mais pas surprenant»

«Le Parti républicain et ses porte-parole propagent désormais régulièrement des discours haineux et des théories conspirationnistes complètement folles», a critiqué l'ancienne secrétaire d'État américaine. «C'est choquant mais pas surprenant, et la violence en est le résultat».